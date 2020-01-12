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На Новосибирск обрушится сильный ветер

сегодня 12:51

фото Pixabay.com

Администрация города предупреждает о резком ухудшении погодных условий; ожидается усиление ветра.

В ближайшие дни, 17 и 18 января, в Новосибирске станет ветрено (и небезопасно). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Ожидается усиление ветра, местами порывы до 20 метров в секунду.

«Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051», — добавили в ведомстве.

Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, сход наледи с крыш. Поэтому жителям города стоит быть осторожными во время нахождения на улице.

Напомним, ранее в Новосибирске из-за снегопада образовалась пробка в 10 километров.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

погода
Новосибирск
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