На Новосибирск обрушится сильный ветер
фото Pixabay.com
Администрация города предупреждает о резком ухудшении погодных условий; ожидается усиление ветра.
В ближайшие дни, 17 и 18 января, в Новосибирске станет ветрено (и небезопасно). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Ожидается усиление ветра, местами порывы до 20 метров в секунду.
«Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051», — добавили в ведомстве.
Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, сход наледи с крыш. Поэтому жителям города стоит быть осторожными во время нахождения на улице.
Напомним, ранее в Новосибирске из-за снегопада образовалась пробка в 10 километров.
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