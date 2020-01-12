Налоговик, спортсмен и семьянин: кто такой Михаил Мишустин

сегодня 12:38 Поделиться

фото из архива Сиб.фм

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства; на место премьера президент предложил главу ФНС.

Впервые за 8 лет в России сменился премьер-министр. Дмитрий Медведев покинул свой пост, в качестве кандидата на эту должность президент РФ внёс на рассмотрение депутатов Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина, действующего руководителя ФНС. Корреспондент Сиб.фм изучил биографию политика и выделил ключевые моменты.

Биография

Главное – он не из Питера. Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году будущий бизнесмен блестяще окончил Московский станкоинструментальный институт (сейчас известный как «Станкин») по специальности «системы автоматизированного проектирования» с присвоением квалификации «инженер-системотехник».

До середины 90-х был директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба. В 1996 году Мишустин возглавил правление этой организации.

В 1998 году предполагаемый премьер пришел на госслужбу. Он занял должность помощника руководителя Государственной налоговой службы по информационным системам учёта и контроля за поступлением налоговых платежей. Всего через год он стал заместителем министра и проработал в этой должности вплоть до 2004 года.

С 2004 по 2006 год Мишустин был руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в составе Министерства экономического развития Российской Федерации. А затем ещё два года занимал должность главы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Здесь он пробыл до 2008 года, когда принял решение уйти с госслужбы и заняться бизнесом.

С 2008 Михаил Мишустин – президент UFG Capital Partners, одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank (примечательно, что глава об этой структуре была оперативно отредактирована в «Википедии», поэтому узнать подробности об этом периоде карьеры достаточно сложно), и научный руководитель Института экономики недвижимости ВШЭ. С апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Хобби

Среди главных увлечений чиновника – спорт. В 2006 году он принял участие в показательном заплыве на открытии чемпионата России по плаванию: тогда ему, соревнуясь со знаменитыми спортсменами, пришлось проплыть 50 метров.

Ещё одно хобби Мишустина – хоккей. Предполагаемый премьер состоит в наблюдательном совете клуба ЦСКА. В 2019 году ему вместе с командой был вручён Кубок Гагарина – награда победителям плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Активно участвует в матчах Ночной хоккейной лиги.

Личная жизнь

Женат, есть три сына.

За 2018 год Мишустин заработал, согласно декларации, 19 миллионов рублей. Его супруга – 48 миллионов рублей. У семьи в собственности квартира площадью 141 квадратный метр и автомобиль Ford Cougar, зарегистрированный на жену. Примечательно, что супруга Мишустина в 2016 году вошла в список самых богатых жён слуг народа от Forbes с доходом в 160 миллионов рублей.

Достижения

Среди наград политика и бизнесмена значатся орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почёта и Почётная грамота Президента Российской Федерации.

Госдума рассмотрит кандидатуру чиновника 16 января 2020 года.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.