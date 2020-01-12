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«Нашли детские вещи рядом с гаражами»: что известно о поисках пропавшей под Новосибирском 10-летней Алёны Касталановой

сегодня 22:28

Коллаж Сиб.фм

Жители Карасука вторые сутки разыскивают пропавшего ребёнка; добровольцы отчитались, что осмотрели все улицы города.

Добровольцы начали ночные поиски пропавшей накануне днём 10-летней Алёны Касталановой из Карасука Новосибирской области. Об этом Сиб.фм сообщил один из участников поисковой операции. По словам местных жителей, они проверили все улицы Карасука и районы в черте города, однако поиски не прекращаются.

"Ребята, полиция попросила подежурить всех, у кого есть возможность, хотя бы до 12 часов ночи. Я думаю, они знают, что делают. Все, у кого не получается, могут идти по своим делам", — пишет местный житель.

Свои действия добровольцы координируют в чате в Telegram. Сейчас в нём уже больше тысячи человек. Около получаса назад один из участников поисковой операции прислал в группу фотографию вещей — среди них белая шерстяная кофта и чёрные брюки.

"Рядом с гаражами нашёл чёрный пакет. В нём какие-то вещи, размер похож на детский", — пишет мужчина.

Информацию тут же проверили — позвонили приёмному отцу девочки и матери. Оба сообщили, что девочка была в другой одежде и находка не имеет отношения к пропавшей.

Поисковая операция с участием полиции и местных жителей продолжается больше суток. Около девяти вечера рядом с местным детским развлекательным центром "Лимпопо" собралась группа добровольцев, которая скоординировала свои действия с правоохранительными органами. До этого жильцы совершили обход общежития №5, в котором якобы в последний раз видели Алёну, однако никаких следов пропавшей там не нашли. Позже эту информацию опровергли.

Поиски осложняет то, что приёмный отец девочки отказался от помощи поискового отряда "Лиза Алерт". По данным отряда, при подаче заявления о пропаже ребёнка в полицию мужчина сообщил, что она ушла из дома в первый раз, однако такие случаи были и ранее. Также в общем чате в сети одновременно находятся около 700 человек — часть из них публикует старую, неподтверждённую полицией информацию и разного рода слухи.

Десятилетняя Алёна Касталанова пропала накануне днём, 15 января. Девочка не дошла до дома из музыкальной школы на улице Совхозной около 15:00. С тех пор о её местоположении ничего неизвестно. Местные жители начали свою спасательную операцию ещё вчера вечером — тогда вышли около 150 человек. Сегодня к поискам подключился поисково-спасательный отряд "Добро-спас". Следственный комитет Новосибирской области сегодня возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.

Напомним, сегодня стало известно, что предполагаемый убийца двоих пропавших подростков с Алтая покончил с собой.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

поиски пропавших
СКР
Карасук
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