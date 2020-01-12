Новорождённую девочку подбросили к дверям больницы в Сибири
фото и видео из группы «Инцидент Юрга» соцсети «ВКонтакте»
Неизвестный мужчина оставил новорождённого ребёнка на ступенях поликлиники; теперь его ищут по видеозаписи.
Сотрудники полиции в Юрге Кемеровской области разыскивают родителей новорождённой девочки, которую минувшей ночью оставили на крыльце местной поликлиники.
В дежурную часть обратился сторож медицинского учреждения, который в 5:55 обнаружил у входа в здание свёрток с новорождённым ребёнком.
При просмотре записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции увидели, как неизвестный мужчина оставляет на крыльце малышку и скрывается. Теперь следователи устанавливают его личность.
Также правоохранители разыскивают женщину, которая родила ребёнка и по каким-то причинам решила от него избавиться.
Ребёнка поместили в родительное отделение. Жизни малышки ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Максимальное наказание за данное преступление – год лишения свободы.
Напомним, в Кузбассе пойдёт под суд женщина, которая похитила ребёнка из родильного дома.
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