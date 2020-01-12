Новорождённую девочку подбросили к дверям больницы в Сибири

сегодня 17:18 Поделиться

фото и видео из группы «Инцидент Юрга» соцсети «ВКонтакте»

Неизвестный мужчина оставил новорождённого ребёнка на ступенях поликлиники; теперь его ищут по видеозаписи.

Сотрудники полиции в Юрге Кемеровской области разыскивают родителей новорождённой девочки, которую минувшей ночью оставили на крыльце местной поликлиники.

В дежурную часть обратился сторож медицинского учреждения, который в 5:55 обнаружил у входа в здание свёрток с новорождённым ребёнком.

При просмотре записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции увидели, как неизвестный мужчина оставляет на крыльце малышку и скрывается. Теперь следователи устанавливают его личность.

Также правоохранители разыскивают женщину, которая родила ребёнка и по каким-то причинам решила от него избавиться.

Ребёнка поместили в родительное отделение. Жизни малышки ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Максимальное наказание за данное преступление – год лишения свободы.

Напомним, в Кузбассе пойдёт под суд женщина, которая похитила ребёнка из родильного дома.