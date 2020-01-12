«Новосибирск может быть первым»: сибиряк начал сбор денег на отправку снега в Дубай

сегодня 15:17 Поделиться

Фото и видео Михаила Докукина

Из Новосибирска в Дубай будет доставлен снег, а песок из Дубая – привезён в Новосибирск; снег станет первым экспонатом уникальной коллекции, а песок – частью арт-объекта.

Житель Новосибирска Михаил Докукин объявил о начале сбора средств на реализацию уникального проекта по созданию коллекции снегов мира в Дубае. Для того, чтобы отправить первый экспонат из столицы Сибири, общественнику необходимо собрать 300 тысяч рублей.

В качестве дополнительного информационного повода и в знак уважения Новосибирска к Дубаю Михаил планирует доставить из Эмиратов песок, который в дальнейшем будет задействован в арт-объекте на одном из городских пространств Новосибирска.

«Считаю, что инициирование создание коллекции снегов мира в Дубае – это отличный повод представить Новосибирск на мировой арене и в информационном пространстве. Сам прецедент – создания коллекции, не имеет аналогов в мире, вот тут-то и Новосибирск может быть первым», – отметил Михаил Докукин

Впервые озвучил свою идею известный блогер в прошлое воскресенье. Пользователей сети так воодушевил этот план, что уже сегодня крауд-проект стартовал на платформе planeta.ru и собрал свыше 400 рублей.

«Снег будет помещён в куб из оргстекла, который в свою очередь будет находиться в специальном контейнере, окружённом хладагентами. Так снег не растает и долетит до Дубая в целости и сохранности», – рассказал Сиб.фм Михаил Докукин.

В настоящий момент общественник ведёт переговоры с компаниями в Дубае о размещении первого экспоната коллекции снегов мира. Консультативную помощь оказывает Генеральное консульство России в Дубае.

Напомним, 15 января с улиц Новосибирска вывезли 17 тысяч кубометров снега.