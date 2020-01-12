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Новосибирск: события 17 января

сегодня 06:01

фото с сайта pixabay.com

Конец рабочей недели будет богатым на события; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.

Здоровье прежде всего

Министр здравоохранения Константин Хальзов откроет обновлённую детскую поликлинику в рабочем посёлке Кольцово. Капитальный ремонт детского поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая районная больница №1» проводился в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Отделение оснащено всем необходимым оборудованием, установлены инфоматы, мониторы и другое программное обеспечение. Выделен холл с зоной комфортного пребывания, картохранилище, кабинет здорового ребёнка, закрытая парковка для колясок, гардероб, отдельный вход для инфекционных пациентов, изолятор и кабинеты участковых педиатров.

Мероприятие пройдет в ГБУЗ НСО «НКРБ №1» (Новосибирский район, Кольцово, 21). Начало в 09:00.

Что нас ждёт

Мэр обозначит приоритетные задачи развития Новосибирска на 2020 год. Анатолий Локоть проведет расширенное аппаратное совещание, на котором поставит приоритетные задачи по обеспечению эффективного развития города.

В совещании ожидается участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Участники мероприятия – первые заместители и заместители мэра, главы администраций районов (округа), начальники структурных подразделений мэрии.

Начало в 10:00. Мероприятие состоится в большом зале мэрии (Красный проспект, 34, второй этаж).

Особенные люди

В рамках реализации нацпроекта «Демография» 17 января министерство труда и социального развития Новосибирской области проведёт тематическую горячую линию по вопросам долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Специалисты министерства ответят на вопросы о надомных формах обслуживания, патронажной службе, отделениях дневного пребывания для пожилых людей, школах ухода и работе пунктов проката технических средств реабилитации.

Номер телефона горячей линии: 8 800 100-00-82.

Время работы: с 9:00 до 18:00.

Автор:
Никита Минин
журналист

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