Оставленные без присмотра маленькие дети сгорели заживо в Сибири

сегодня 11:09 Поделиться

Фото ГУ МЧС по Иркутской области

Мальчик и девочка в возрасте двух и трёх лет погибли в пожаре в Иркутской области; их семилетний брат получил ожоги.

Оставленные дома без присмотра трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка погибли в огне в селе Зиминского района Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС сегодня, 16 января. Инцидент произошёл накануне ночью.

В пожаре также пострадал старший брат детей – семилетнего ребёнка госпитализировали с ожогами. В пресс-службе добавили, что дети в момент происшествия находились дома без родителей.

Накануне в Барабинске Новосибирской области произошёл крупный пожар в частном доме, который унёс жизни двоих человек. В огне погибли шестилетняя девочка и её отец. Известно, что мужчина скончался от отравления угарным газом.

По предварительно версии, причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Мать ребёнка во время происшествия находилась на работе. Следственный комитет уже проводит проверку по факту инцидента.

Напомним, 9 января при разборе завалов при пожаре на искитимском рынке обнаружили труп арендатора.