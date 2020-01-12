Отец пропавшей 10-летней девочки под Новосибирском отказался от помощи поисковиков

сегодня 14:24 Поделиться

Фото из чата в Telegram

По словам волонтёров, отец не знает, как работает поисковый отряд; также он попытался скрыть, что девочка сбегает не в первый раз.

Отец пропавшей накануне в Карасуке Новосибирской области 10-летней Алёны Касталановой отказался от помощи поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Об этом Сиб.фм сообщила пресс-секретарь ПСО Елизавета Лиманская сегодня, 16 января. По её словам, мужчина просто не знает, как строится работа отряда.

«Официально папа отказался от нашей помощи. Я так поняла, он просто не знает, что такое волонтёрский отряд. Ему достаточно того, что работает полиция», – добавила Лиманская.

По информации поисковиков, девочка сбегает уже не в первый раз. Более того, при подаче заявления о пропаже в полицию отец попытался скрыть этот факт.

«Он сказал в полиции, что дочь сбегает впервые. Хотя у них уже лежала стопка материалов, в которых было сказано о том, что она сбегала раньше. Непонятно, зачем он это сделал.

Просто хочется сказать, чтобы никто не поднимал панику, что в Новосибирской области опять пропадают дети! Это бегунок. Ей сейчас очень страшно – девочке всего 10 лет. Но искать её надо – мы следим за ситуацией, держим на контроле вместе с полицией», – объяснила представитель отряда.

Жители Карасука вышли на самостоятельные поиски Алёны ещё накануне вечером. В операции участвовали более ста человек, однако пропавшую так и не нашли. Также местные активисты создали не менее пяти чатов в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Работу может осложнять то, что в каждом из чатов одновременно пишут не менее 300 человек. Некоторые пользователи распространяют непроверенную информацию.

«Я говорила с директором школы. Она рассказала, что по камерам посмотрела, как девочка часов в 6 вечера шла с каким-то парнем», – пишет один из участников чата в Telegram.

Как ранее писал Сиб.фм, некоторые жители распространяют слухи о том, что некий шаман предположил возможное похищение 10-летней девочки. По его словам, он видит, что её держит в гараже 40-летний мужчина.

Напомним, 13 января в Алтайском крае пропали двое подростков.