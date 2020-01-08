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«Перед этим она убила свою дочь»: девушка выпала из окна многоэтажки в Новосибирске

сегодня 16:27

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Женщина жива, её увезли на скорой помощи; на место происшествия приехали военные.

В Новосибирске из окна дома по адресу улица Мясниковой, 8/1 выпала девушка. По словам очевидцев, она жива, её увезли на скорой помощи. Видео с места происшествия появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я услышал грохот и тут же вышел на балкон. Сотрудники полиции уже были около пострадавшей и укрывали её. Через некоторое время приехали медики и увезли в больницу», – пишет автор ролика.

В комментариях пользователи сети стали делиться невероятными фактами:

«Перед этим она зарезала свою дочь. 7-8 лет. Та в третьем классе училась. Муж военный, в этот момент его не было дома».

Редакция Сиб.фм направила запрос в правоохранительные органы с просьбой прокомментировать это происшествие.

Напомним, в начале января пенсионерка выпала из окна девятого этажа в Искитиме.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

выпал из окна
Новосибирск
яндекс.дзен

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