Перелом позвоночника и сотрясение: два человека пострадали в жёстком ДТП в Новосибирске

сегодня 08:50 Поделиться

Фото ГИБДД

Водитель получил травму позвоночника; сидевшая на пассажирском сиденье девушка госпитализирована с сотрясением мозга

Два человека пострадали в ДТП накануне вечером, 15 января. Об этом сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. Происшествие случилось около 23:30 ночи. В аварии пострадала пассажирка сервиса такси Uber.

"Водитель 1960 года рождения двигался на автомобиле Toyota Corolla по улице Советское шоссе со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова в пути следования у дома 62-1 улица Мира совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris водитель 1966 года рождения который двигался во встречном направлении", — добавил Савченков.

Водитель Toyota доставлен в больницу с тяжёлой травмой позвоночника. Пассажирку такси госпитализировали с сотрясением мозга.