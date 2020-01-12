Пикет против мусорного полигона пройдёт в Новосибирске

сегодня 07:47 Поделиться

фото pixabay.com

Люди не хотят строительства мусорного полигона в экологически чистом месте; пикет назначен на 17 января.

Инициативная группа уведомила власти Новосибирска о пикете против строительства мусорного полигона в районе деревни Жеребцово на берегу реки Ярская.

Пикет пройдёт 17 января с 11 до 12 часов по адресу Красный проспект, 27, со стороны улицы Орджоникидзе.

Как указано в уведомлении, цель пикета привлечь внимание общественности к планируемому строительству мусорной площадки в районе, где расположены населённые пункты и многочисленные дачные общества. Люди уверены, что реализация такого решения принесёт области огромные экологические проблемы.

Напомним, в сентябре новосибирцы вышли на пикет против организации промзоны рядом с жилыми домами.