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Пикет против мусорного полигона пройдёт в Новосибирске

сегодня 07:47

фото pixabay.com

Люди не хотят строительства мусорного полигона в экологически чистом месте; пикет назначен на 17 января.

Инициативная группа уведомила власти Новосибирска о пикете против строительства мусорного полигона в районе деревни Жеребцово на берегу реки Ярская.

Пикет пройдёт 17 января с 11 до 12 часов по адресу Красный проспект, 27, со стороны улицы Орджоникидзе.

Как указано в уведомлении, цель пикета привлечь внимание общественности к планируемому строительству мусорной площадки в районе, где расположены населённые пункты и многочисленные дачные общества. Люди уверены, что реализация такого решения принесёт области огромные экологические проблемы.

Напомним, в сентябре новосибирцы вышли на пикет против организации промзоны рядом с жилыми домами.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

мусор
пикет
экология
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