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«По дурости я в иордань прыгал»: священник из Новосибирска раскритиковал крещенские купания

сегодня 15:57

фото с сайта pixabay.com

Новосибирский священник считает, что лучше в этот день сделать что-то хорошее для близких; погружения в ледяную воду могут быть опасны для здоровья.

Священник Антоний Коваленко из храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы высказался о традиции окунаться в прорубь зимой.

«В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освящённой Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем», – цитирует Антоний «Настольную книгу священно-церковно-служителей».

Раньше священник тоже придерживался идеи, что в Крещение необходимо окунаться:

«По молодости и дурости пару раз я в иордань прыгал когда-то, но тогда и деревья были большими, трава зелёной, дельфины живыми, и в голове почему-то думалось, что все прыгают и мне тоже надо».

Теперь Антоний думает иначе. По его словам, настоящий праздник проходит в храме с общей молитвой. И важно не воды набрать или окунуться в проруби, а о себе задуматься и близкому что-нибудь хорошее сделать. А если уж очень хочется поддержать «маргинальные хтонические традиции», то делать это обязательно нужно под присмотром МЧС.

Напомним, в ноябре 2019 года новосибирские священники проиграли в турнире по мини-футболу.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

Крещение
Новосибирск
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