Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Погода в Новосибирске на выходные: штормовой ветер и снегопад

сегодня 07:01

фото с сайта pixabay.com

В эти выходные будет ветрено и снежно; чего ещё ждать от погоды в конце недели, читайте на Сиб.фм.

Синоптики обещают, что в конце недели в Новосибирск прилетит штормовой ветер, а снег будет идти все выходные.

По данным сайта Gismeteo, утром в пятницу температура будет держаться у отметки -9 градусов, повалит снег. Днём слегка потеплеет – до -5. К вечеру столбик термометра поднимется до -4. Шквалистый ветер будет дуть со скоростью 18-20 метров в секунду.

Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, сход наледи с крыш. Поэтому жителям города стоит быть осторожными во время нахождения на улице.

В субботу, 18 января, температура будет держаться у отметки -3 градуса, весь день будет идти снег. Вечером похолодает – до -15 градусов, ночью температура будет держаться у этой же отметки. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Воскресенье выдастся по-настоящему зимним: температура за окном утром составит -17 градусов. К вечеру потеплеет до -11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 9-10 метров в секунду.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

Погода
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

142143
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
60184
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
53114
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
34686
Новосибирские караси поехали покорять Китай
33532
Жителей Новосибирска напугал хлопок на ТЭЦ-2
33187
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32243
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм