Погода в Новосибирске на выходные: штормовой ветер и снегопад
фото с сайта pixabay.com
В эти выходные будет ветрено и снежно; чего ещё ждать от погоды в конце недели, читайте на Сиб.фм.
Синоптики обещают, что в конце недели в Новосибирск прилетит штормовой ветер, а снег будет идти все выходные.
По данным сайта Gismeteo, утром в пятницу температура будет держаться у отметки -9 градусов, повалит снег. Днём слегка потеплеет – до -5. К вечеру столбик термометра поднимется до -4. Шквалистый ветер будет дуть со скоростью 18-20 метров в секунду.
Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, сход наледи с крыш. Поэтому жителям города стоит быть осторожными во время нахождения на улице.
В субботу, 18 января, температура будет держаться у отметки -3 градуса, весь день будет идти снег. Вечером похолодает – до -15 градусов, ночью температура будет держаться у этой же отметки. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Воскресенье выдастся по-настоящему зимним: температура за окном утром составит -17 градусов. К вечеру потеплеет до -11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 9-10 метров в секунду.
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