Погода в Новосибирске на выходные: штормовой ветер и снегопад

сегодня 07:01 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В эти выходные будет ветрено и снежно; чего ещё ждать от погоды в конце недели, читайте на Сиб.фм.

Синоптики обещают, что в конце недели в Новосибирск прилетит штормовой ветер, а снег будет идти все выходные.

По данным сайта Gismeteo, утром в пятницу температура будет держаться у отметки -9 градусов, повалит снег. Днём слегка потеплеет – до -5. К вечеру столбик термометра поднимется до -4. Шквалистый ветер будет дуть со скоростью 18-20 метров в секунду.

Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, сход наледи с крыш. Поэтому жителям города стоит быть осторожными во время нахождения на улице.

В субботу, 18 января, температура будет держаться у отметки -3 градуса, весь день будет идти снег. Вечером похолодает – до -15 градусов, ночью температура будет держаться у этой же отметки. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Воскресенье выдастся по-настоящему зимним: температура за окном утром составит -17 градусов. К вечеру потеплеет до -11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 9-10 метров в секунду.