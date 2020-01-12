«Похититель лет сорока, держит в гараже»: шаман помогает найти пропавшую 10-летнюю девочку под Новосибирском

сегодня 12:57 Поделиться

Фото из личного архива героя публикации

Жители Карасука почти сутки разыскивают 10-летнюю Алёну Касталанову; она не вернулась с музыкальной школы, а к поискам подключился некий шаман.

Десятилетняя Алёна Касталанова из города Карасука в Новосибирской области пропала без вести накануне днём, 15 января. Об этом сообщил отец девочки в группе "Подслушано в Карасуке" в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, Алёна не вернулась с музыкальной школы на улице Совхозной. Девочка была одета в куртку леопардового окраса и вязаную шапочку розового цвета.

Жители Карасука вышли на поиски Алёны накануне вечером. По данным жильцов, всего в операции участвовали более 100 человек, однако поиски не увенчались успехом. В сообществе ВК жители Карасука продолжают обсуждать версии случившегося. Некоторые даже сообщили, что поисками занялся настоящий шаман. Он утверждает, что девочку якобы похитили.

"Тот утверждает что девочка в гараже где-то в северной части города не подалеку церковь.шаман утверждает что похититель возраста лет 40ка с педагогическим образованием и что девочка пошла сама за ним но потом он слышет ее крики", — пишет пользователь Margo Krav. (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Однако другие подписчики девушку не поддержали. Те ответили, что не стоит распространять слухи и другую недостоверную информацию. На момент публикации новости поисковая операция не прекратилась. Разыскать 10-летнюю Алёну помогает местная полиция.

Напомним, 14 января жителей Новосибирска напугало фейковое сообщение о пропавшей девочке.