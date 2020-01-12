Пожизненный срок за убийство ребёнка грозит сибирячке

сегодня 18:45 Поделиться

фото pixabay.com

Мать убила дочь за хлебные крошки; тело ребёнка до сих пор не нашли.

Следователи СК по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении Светланы Мирзоевой, которую подозревают в убийстве двухлетней дочери.

Трагедия произошла 9 мая 2019 года. Малышка ела булочку и сильно накрошила, чем вывела мать из себя. Женщина стала толкать хлеб в рот ребёнку до тех пор, пока девочка не перестала дышать.

Сожитель Мирзоевой положил тело ребёнка в сумку и заморозил в холодильнике. На следующий день мужчина спрятал труп ребёнка. Установить, куда, следователям не удалось. Через несколько дней после трагедии омич скончался от отравления суррогатным алкоголем.

Изначально Мирзоева пыталась свалить вину за смерть дочери на своего умершего сожителя. Однако следователям удалось получить от неё правдивую информацию.

Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Омичке грозит реальный срок, вплоть до пожизненного.

Напомним, сегодня ночью неизвестный житель Юрги подкинул к дверям поликлиники новорождённую девочку.