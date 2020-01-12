«Проходил потерпевшим»: что известно об убийце судебного пристава в Новокузнецке

сегодня 12:12 Поделиться

Фото СКР

Мужчина выстрелил несколько раз из ружья в здании мирового суда в Новокузнецке; пристав скончался, ещё один человек пострадал.

Житель Кемеровской области устроил стрельбу в мировом суде Новокузнецка сегодня утром, 16 января. Об этом сообщили в региональном управлении СУ СКР. В результате происшествия погиб судебный пристав, который пытался остановить нападавшего.

Как сообщает ТАСС, стрелок находился на процессе в качестве подсудимого. Спустя некоторое время он вышел на улицу, взял из автомобиля ружьё и вошёл в здание. На входе его попытался остановить судебный пристав. Злоумышленник выстрелил ему в живот. Пострадавший скончался от большой кровопотери из-за ранения брюшной полости по дороге в больницу.

Далее мужчина направился в зал суда, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которая проходила свидетелем по его делу. Её госпитализировали с травмами нижних конечностей – также в лицо ей попала дробь. За её жизнь сейчас борются врачи.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, 45-летний стрелок проходил потерпевшим по уголовному делу. В свою очередь местный Telegram-канал «Регион 142» отмечает, что мужчина и ранее попадал в поле зрения СМИ. По данным канала, стрелка зовут Артём Пакалов. В 2018 году у него был конфликт с соседом по дачному участку. Авторы отмечают вспыльчивый характер мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Сейчас Пакалов арестован, его допрашивают силовики. Подробности выясняются.

Напомним, накануне житель республики Алтай выстрелил из ружья в свою дочь.