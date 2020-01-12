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Прокуратура оштрафовала «Новосибирскую птицефабрику» за порчу земли

сегодня 19:15

фото pixabay.com

Руководство птицефабрики заплатит 425 тысяч штрафа; также придётся рекультивировать участок.

Новосибирская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в работе АО «Новосибирская птицефабрика». На участке общей площадью 45 гектаров, были нарушены требования по защите земель и почв от негативного воздействия. По данным источника Сиб.фм, на земельном участке складировались отходы жизнедеятельности птицефабрики, а также трупы птицы.

Прокуратура внесла директору птицефабрики представление и возбудила административное дело за невыполнение обязанностей по рекультивации земли и охране почвы.

Птицефабрику и руководство оштрафовали на 425 тысяч рублей и заставили разработать план рекультивации.

Напомним, 13 января прокуратура не согласилась с оправданием экс-директора новосибирского планетария.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Прокуратура Новосибирской области
природоохранная прокуратура
птицефабрика
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