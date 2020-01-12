Референдум по поправкам в Конституцию планируют провести до 1 мая
фото с сайта "мастерок,ру"
Законопроекты по поправкам в Конституцию внесут в Госдуму в феврале-марте; порядок голосования уже разрабатывается.
Всероссийское голосование населения по поправкам в Конституцию России планируют провести до 1 мая, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.
"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", — приводит ТАСС слова источника.
По данным агентства, в настоящее время разрабатывается порядок голосования.
Законопроекты по поправкам в Конституцию будут внесены в Госдуму, скорее всего, в феврале – марте.
Напомним, спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению Конституции.
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