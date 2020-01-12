Референдум по поправкам в Конституцию планируют провести до 1 мая

сегодня 18:31 Поделиться

фото с сайта "мастерок,ру"

Законопроекты по поправкам в Конституцию внесут в Госдуму в феврале-марте; порядок голосования уже разрабатывается.

Всероссийское голосование населения по поправкам в Конституцию России планируют провести до 1 мая, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", — приводит ТАСС слова источника.

По данным агентства, в настоящее время разрабатывается порядок голосования.

Законопроекты по поправкам в Конституцию будут внесены в Госдуму, скорее всего, в феврале – марте.

Напомним, спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению Конституции.