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Референдум по поправкам в Конституцию планируют провести до 1 мая

сегодня 18:31

фото с сайта "мастерок,ру"

Законопроекты по поправкам в Конституцию внесут в Госдуму в феврале-марте; порядок голосования уже разрабатывается.

Всероссийское голосование населения по поправкам в Конституцию России планируют провести до 1 мая, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", — приводит ТАСС слова источника.

По данным агентства, в настоящее время разрабатывается порядок голосования.

Законопроекты по поправкам в Конституцию будут внесены в Госдуму, скорее всего, в феврале – марте.

Напомним, спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению Конституции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

конституция
референдум
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