Самая длинная пробка Новосибирска образовалась на Бердском шоссе

сегодня 09:43 Поделиться

Скриншот с сайта 2gis

В четверг, 16 января, в Новосибирске обрадовалась многокилометровая пробка; она растянулась на 10 километров, от реки Ини до Октябрьского моста.

Непрекращающийся снегопад в Новосибирске стал причиной множества аварий. В городе образовались многокилометровые пробки. Аналитики оценивают дорожную обстановку в 8 баллов.

По данным портала 2ГИС, самая большая пробка образовалась на Бердском шоссе. Её протяжённость – более 10 километров. Автомобили стоят от реки Ини до Октябрьского моста. Также на правом берегу затруднено движение на улицах Кирова, Кропоткина, Никитина, Бориса Богаткова, Фрунзе, Ипподромской, Волочаевской, Доватора, Кошурникова, Гоголя, Богдана Хмельницкого, Авиастроителей, Объединения, Учительской, Кедровой, Восход, Красном проспекте и проспекте Дзержинского, Мочищенском шоссе.

Пробка образовалась также на Октябрьском мосту в направлении с левого на правый берег и дамбе ГЭС.

На левом берегу движение парализовано на площадях Труда и Энергетиков, по проезду Энергетиков, улицах Станционной, Троллейной, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Титова, Связистов, Порт-Артурской, Петухова, Советском шоссе.

Сотрудники ГИБДД обращаются к новосибирцам с просьбой по возможности не пользоваться личным автотранспортом.

По данным синоптиков, снегопад продлится до 25 января. А на 28-29 января ожидается снег с дождём.

Напомним, 15 января в Новосибирске дорожная обстановка оценивалась в 8 баллов.