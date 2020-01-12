Сбежавших алтайских Ромео и Джульетту ищут на дороге в Новосибирск
Фото пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Спасатели и полицейские продолжают поиски парня и девушки, которые 7 января пропали в Новоалтайске; молодых людей ищут с помощью снегоходов и служебных собак.
Уже больше недели продолжаются поиски пропавших 18-летней Оксаны Руденко и 16-летнего Дмитрия Думчева из Новоалтайска. Правоохранители на снегоходах обследуют участки трасс, ведущих на Заринск и Новосибирск. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Поиски усложняют погодные условия – мощный снегопад и шквалистый ветер. Тем не менее, в операции по-прежнему задействованы более 50 полицейских, в том числе кинологи со служебными собаками, а также сотрудники Следственного комитета и МЧС.
«Правоохранители продолжают обследовать участки местности в Новоалтайске и Первомайском районе, участки трасс, ведущих на Заринск и Новосибирск, в том числе с использованием снегоходов и автотранспорта», – сообщили в полиции.
Оксана Руденко и Дмитрий Думчев ушли из дома 7 января, их местонахождение до сих пор неизвестно.
Напомним, ранее алтайские полицейские попросили всех, кому что-либо известно о судьбе пропавших, звонить по номеру 102.
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