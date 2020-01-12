Сбежавших алтайских Ромео и Джульетту ищут на дороге в Новосибирск

сегодня 09:34 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Спасатели и полицейские продолжают поиски парня и девушки, которые 7 января пропали в Новоалтайске; молодых людей ищут с помощью снегоходов и служебных собак.

Уже больше недели продолжаются поиски пропавших 18-летней Оксаны Руденко и 16-летнего Дмитрия Думчева из Новоалтайска. Правоохранители на снегоходах обследуют участки трасс, ведущих на Заринск и Новосибирск. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Поиски усложняют погодные условия – мощный снегопад и шквалистый ветер. Тем не менее, в операции по-прежнему задействованы более 50 полицейских, в том числе кинологи со служебными собаками, а также сотрудники Следственного комитета и МЧС.

«Правоохранители продолжают обследовать участки местности в Новоалтайске и Первомайском районе, участки трасс, ведущих на Заринск и Новосибирск, в том числе с использованием снегоходов и автотранспорта», – сообщили в полиции.

Оксана Руденко и Дмитрий Думчев ушли из дома 7 января, их местонахождение до сих пор неизвестно.

Напомним, ранее алтайские полицейские попросили всех, кому что-либо известно о судьбе пропавших, звонить по номеру 102.