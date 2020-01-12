СГК извинилась перед жителями Новосибирска за хлопок на ТЭЦ-2
фото из архива сиб.фм
Сработали предохранительные клапаны; СГК официально прокомментировала вечерний хлопок на ТЭЦ-2.
Сибирская генерирующая компания официально прокомментировала хлопок на ТЭЦ-2, который вечером 15 января напугал жителей левобережья.
«Сработали предохранительные клапаны на пылесистеме. С причинами в данный момент разбираются специалисты. Возгорания не было. Станция работает в штатном режиме. На подаче тепла и выработке электроэнергии эта ситуация не сказалась. Приносим извинения жителям за доставленное беспокойство», — сообщили в пресс-службе СГК.
Напомним, пожарные подразделения МЧС вечером 15 января выезжали на территорию ТЭЦ-2.
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