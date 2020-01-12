Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

СГК извинилась перед жителями Новосибирска за хлопок на ТЭЦ-2

сегодня 07:19

фото из архива сиб.фм

Сработали предохранительные клапаны; СГК официально прокомментировала вечерний хлопок на ТЭЦ-2.

Сибирская генерирующая компания официально прокомментировала хлопок на ТЭЦ-2, который вечером 15 января напугал жителей левобережья.

«Сработали предохранительные клапаны на пылесистеме. С причинами в данный момент разбираются специалисты. Возгорания не было. Станция работает в штатном режиме. На подаче тепла и выработке электроэнергии эта ситуация не сказалась. Приносим извинения жителям за доставленное беспокойство», — сообщили в пресс-службе СГК.

Напомним, пожарные подразделения МЧС вечером 15 января выезжали на территорию ТЭЦ-2.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

СГК
ГУ МЧС
ТЭЦ-2
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

140625
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
59890
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
53037
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
34618
Новосибирские караси поехали покорять Китай
33013
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32996
Жителей Новосибирска напугал хлопок на ТЭЦ-2
32183
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм