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Штормовое предупреждение на ближайшие сутки распространило МЧС в Новосибирске

сегодня 18:07

фото pixabay.com

Новосибирцев предупредили о снегопадах и порывистом ветре; по области порывы ожидаются до 23 метров в секунду.

На Новосибирскую область надвигается шторм. Днём 17 и ночью 18 января синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Ожидается сильные снегопады, по юго-востоку области – мокрый снег, метели, ветер до 16-23 метров в секунду, заносы и гололёд на дорогах.

В МЧС не исключают, что при такой погоде возможны чрезвычайные ситуации: срыв кровель и плохо закреплённых конструкций, падение деревьев, обрыв линий электропередач, нарушение работы транспорта.

Автомобилистам не рекомендуют отправляться в дальние поездки, а в случае необходимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Родителям необходимо тщательно следить за досугом детей. Не оставлять их и не оставаться самим вблизи деревьев и опасных конструкций.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните на единый номер оперативных служб 112.

Напомним, в сентябре во время шторма два пешехода попали в больницу в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

метель
ГУ МЧС
ветер
штормовое предупреждение
снегопад
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