«Сибирь» обыграла «Амур» по буллитам
Фото с сайта ХК "Сибирь"
«Сибирь» победила в матче регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура»; это пятая победа новосибирцев подряд.
Хоккейная «Сибирь» продолжает побеждать в выездном турне. Сегодня, 16 января, сибиряки обыграли хабаровский «Амур». Это седьмое поражение хабаровской команды подряд.
Счёт на 11 минуте первой двадцатиминутки открыла «Сибирь» – гол забил Данил Романцев. Период закончился преимуществом новосибирцев, однако хозяева сравняли счёт в конце следующего – шайбу забросил Кирилл Рассказов.
По итогам основного времени команды не смогли выяснить отношения – игра перешла в овертайм. Исход матча решился в серии буллитов – победную шайбу забросил Микаэль Руохомаа. Итог встречи – 2:1 в пользу «Сибири».
Новосибирцы выиграли пятый матч подряд. Сейчас «Сибирь» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. На счету сибиряков 57 очков после 48 игр.
Следующая игра «Сибири» пройдёт 21 января – сибиряки сыграют с челябинским «Трактором».
Напомним, 14 января «Сибирь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар».
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