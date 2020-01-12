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«Сибирь» обыграла «Амур» по буллитам

сегодня 22:51

Фото с сайта ХК "Сибирь"

«Сибирь» победила в матче регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура»; это пятая победа новосибирцев подряд.

Хоккейная «Сибирь» продолжает побеждать в выездном турне. Сегодня, 16 января, сибиряки обыграли хабаровский «Амур». Это седьмое поражение хабаровской команды подряд.

Счёт на 11 минуте первой двадцатиминутки открыла «Сибирь» – гол забил Данил Романцев. Период закончился преимуществом новосибирцев, однако хозяева сравняли счёт в конце следующего – шайбу забросил Кирилл Рассказов.

По итогам основного времени команды не смогли выяснить отношения – игра перешла в овертайм. Исход матча решился в серии буллитов – победную шайбу забросил Микаэль Руохомаа. Итог встречи – 2:1 в пользу «Сибири».

Новосибирцы выиграли пятый матч подряд. Сейчас «Сибирь» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. На счету сибиряков 57 очков после 48 игр.

Следующая игра «Сибири» пройдёт 21 января – сибиряки сыграют с челябинским «Трактором».

Напомним, 14 января «Сибирь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

ХК «Сибирь»
Новосибирск
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