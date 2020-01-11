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Сибирский самолёт экстренно сел на недостроенную полосу в Москве

сегодня 20:51

фото с сайта "ИрАэро"

Лайнер авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел вблизи Домодедово; полоса ещё не достроена.

В Москве сегодня совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100 сибирской авиакомпании «ИрАэро». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в органах МЧС.

Лайнер выполнял рейс из ямальского Сабетта в Москву. Приземление произошло в 14:17 по московскому времени.

Взлётно-посадочная полоса, на которую приземлился борт, ещё не введена в эксплуатацию. По данным РИА-Новости, при посадке лайнер не получил повреждений. Пассажиры и экипаж не пострадали.

В Росавиации уже приступили к расследованию инцидента.

Напомним, Иран признал, что сбил украинский самолёт.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

авиация
SSJ-100
авиаперевозки
ИрАэро
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