Сибирский самолёт экстренно сел на недостроенную полосу в Москве
фото с сайта "ИрАэро"
Лайнер авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел вблизи Домодедово; полоса ещё не достроена.
В Москве сегодня совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100 сибирской авиакомпании «ИрАэро». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в органах МЧС.
Лайнер выполнял рейс из ямальского Сабетта в Москву. Приземление произошло в 14:17 по московскому времени.
Взлётно-посадочная полоса, на которую приземлился борт, ещё не введена в эксплуатацию. По данным РИА-Новости, при посадке лайнер не получил повреждений. Пассажиры и экипаж не пострадали.
В Росавиации уже приступили к расследованию инцидента.
Напомним, Иран признал, что сбил украинский самолёт.
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