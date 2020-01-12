Сибиряк с татуировкой на левой руке исчез в Новосибирске
Фото из группы поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте»
Парень уехал из дома рано утром, но обратно так и не вернулся; о местоположении молодого человека ничего не известно с 13 января.
В Новосибирске волонтёры и сотрудники полиции уже несколько дней разыскивают пропавшего 28-летнего Артёма Антропова. Как сообщает поисковый отряд «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте», молодой человек 13 января 2020 года около 08:00 уехал из дома на улице Приморской в Советском районе на автомобиле Mazda Demio голубого цвета.
Приметы: рост 190 сантиметров, крупное телосложение, волосы русые, стрижка короткая, глаза голубые.
Особые приметы: на запястье левой руки имеется татуировка.
Был одет в бордово-чёрную полосатую шапку с помпоном, чёрный короткий пуховик, тёмно-синие джинсы и кроссовки.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или по номеру +7 951 393-09-11.
Напомним, 8 января двое подростков пропали в Алтайском крае.
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