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СК возбудил уголовное дело об убийстве пропавшей 10-летней девочки из Новосибирской области

сегодня 15:07

Фото Сиб.фм

Десятилетняя Алёна Касталанова пропала сутки назад; следователи проверяют версию об убийстве.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 10-летней Алёны Касталановой из Карасука, которая пропала накануне днём, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Девочку ищут больше суток. Её приёмный отец отказался от помощи поисковиков «Лиза Алерт» и пытался скрыть факт неоднократного ухода девочки из дома.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

СКР
Карасук
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