СК возбудил уголовное дело об убийстве пропавшей 10-летней девочки из Новосибирской области
Фото Сиб.фм
Десятилетняя Алёна Касталанова пропала сутки назад; следователи проверяют версию об убийстве.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 10-летней Алёны Касталановой из Карасука, которая пропала накануне днём, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Девочку ищут больше суток. Её приёмный отец отказался от помощи поисковиков «Лиза Алерт» и пытался скрыть факт неоднократного ухода девочки из дома.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают