Сняли петлю с шеи: 19-летнюю девушку из Новосибирска врачи спасли после клинической смерти

сегодня 13:26 Поделиться

фото Pixabay.com

Сибирячку нашли в Октябрьском районе города; прибывшим медикам удалось запустить её сердце.

В Новосибирске врачи диагностировали клиническую смерть у 19-летней девушки, которую нашли с петлёй вокруг шеи, — медикам всё-таки удалось заставить её сердце снова биться. Об этом Сиб.фм сообщила главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

«Была успешная реанимация на улице Виталия Потылицина. Девушка была доставлена в больницу», — добавила Ирина Большакова.

На месте происшествия работала полиция.

Напомним, о том, что две девочки погибли при падении с высоты, стало известно 13 января.