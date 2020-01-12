Сняли петлю с шеи: 19-летнюю девушку из Новосибирска врачи спасли после клинической смерти
фото Pixabay.com
Сибирячку нашли в Октябрьском районе города; прибывшим медикам удалось запустить её сердце.
В Новосибирске врачи диагностировали клиническую смерть у 19-летней девушки, которую нашли с петлёй вокруг шеи, — медикам всё-таки удалось заставить её сердце снова биться. Об этом Сиб.фм сообщила главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
«Была успешная реанимация на улице Виталия Потылицина. Девушка была доставлена в больницу», — добавила Ирина Большакова.
На месте происшествия работала полиция.
Напомним, о том, что две девочки погибли при падении с высоты, стало известно 13 января.
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