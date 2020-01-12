Спикер парламента Новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению Конституции России

сегодня 12:01 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

75 человек включены в число участников рабочей группы по корректировке главного закона страны; от Новосибирской области в группу вошёл руководитель регионального парламента Андрей Шимкив.

Президент России Владимир Путин встретится сегодня, 16 января, с членами рабочей группы, которая была создана для подготовки изменений в Конституцию, предложенных накануне главой государства. В число участников рабочей группы включён председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

Рабочая группа, состоящая из 75 человек, начнёт свою работу сегодня. Над поправками в главный закон страны будут работать политики, деятели культуры, представители гражданского общества, учёные, депутаты.

Во время оглашения 16-го по счёту послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.

«В частности, доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению – по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», » сказал российский лидер.

Напомним, 15 января правительство России ушло в отставку.