Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Спикер парламента Новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению Конституции России

сегодня 12:01

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

75 человек включены в число участников рабочей группы по корректировке главного закона страны; от Новосибирской области в группу вошёл руководитель регионального парламента Андрей Шимкив.

Президент России Владимир Путин встретится сегодня, 16 января, с членами рабочей группы, которая была создана для подготовки изменений в Конституцию, предложенных накануне главой государства. В число участников рабочей группы включён председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

Рабочая группа, состоящая из 75 человек, начнёт свою работу сегодня. Над поправками в главный закон страны будут работать политики, деятели культуры, представители гражданского общества, учёные, депутаты.

Во время оглашения 16-го по счёту послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.

«В частности, доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению – по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», » сказал российский лидер.

Напомним, 15 января правительство России ушло в отставку.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

140938
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
59924
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
53056
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
34627
Новосибирские караси поехали покорять Китай
33192
Жителей Новосибирска напугал хлопок на ТЭЦ-2
33048
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32191
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм