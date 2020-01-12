Пропавшую 10-летнюю Алёну Касталанову нашли под Новосибирском без сознания

сегодня 00:22 Поделиться

Фото Сиб.фм

Девочку нашли на второй день поисков; она без сознания.

Пропавшую в Карасуке Новосибирской области 10-летней Алёны Касталановой нашли сегодня, 16 января. Об этом Сиб.фм сообщили участники спасательной операции. Алёну нашли в подвале общежития №5. Она жива, но находится без сознания — к ней едет бригада скорой помощи. Девочка ушла из музыкальной школы накануне днём, 15 января. С тех пор её никто не видел. Отец пропавшей девочки отказался от помощи поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Следователи ранее возбудили уголовное дело по факту убийства. Расследование продолжается.