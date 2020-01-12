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В Госдуме проходит встреча Михаила Мишустина с фракцией «Единая Россия»

сегодня 13:23

Фото из архива Сиб.фм

Кандидат на пост премьер-министра России встретится сегодня с представителями всех думских фракций; это часть процедуры утверждения нового руководителя правительства.

В малом зале Государственной думы началась встреча кандидата на пост премьер-министра России Михаила Мишустина с фракцией «Единая Россия». Это самое крупное объединение в российском парламенте, обладающее большинством голосов, от него во многом будет зависеть принятие окончательного решения о назначении.

В начале встречи Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за долгие годы совместной работы.

«Никаких успехов налоговой службы, никаких успехов, связанных с цифровизацией, не было бы без фракции "Единая Россия", без Госдумы. Дума – это не просто место для дискуссий, но и место для рождения новых технологий, идей», – отметил кандидат на пост главы российского правительства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в «Единой России», фракция намерена поддержать кандидатуру Мишустина.

Позднее он встретится с другими парламентскими фракциями. После чего на пленарном заседании депутаты примут решение по предложенной президентом кандидатуре.

Напомним, 15 января Сиб.фм опубликовал ключевые моменты биографии Михаила Мишустина.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Единая Россия
Путин Владимир
Мишустин
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