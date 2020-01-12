В мэрии Новосибирска назначили главного по благоустройству

сегодня 14:33 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Мэр Новосибирска назначил начальника управления по благоустройству общественных пространств; этот пост занял Вадим Полещук.

Замруководителя управления культуры мэрии Новосибирска Вадим Полещук назначен на пост начальника управления по благоустройству общественных пространств. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.

Там уточнили, что соответствующее распоряжение подписал накануне градоначальник Анатолий Локоть. К исполнению обязанностей Вадим Полещук приступил 15 января.

Ранее Полещук работал в городской администрации, где занимался вопросами культуры и искусства.

«В 1992-1998 годах работал мастером цеха Новосибирского завода железобетонных изделий № 1. С 1998 по 2002 годы – инженер-энергетик, начальник хозяйственно-эксплуатационной службы; заместитель начальника Кировского районного управления образования города Новосибирска», – рассказали в мэрии.

Вадим Полещук окончил Новосибирский электротехнический институт с квалификацией «радиоинженер-конструктор-технолог» по специальности «конструирование и технология радиоэлектронных средств».

Напомним, ранее мэрия Новосибирска объявила о проведении народного голосования о судьбе сквера рядом с городским цирком.