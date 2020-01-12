В мэрии Новосибирска назначили главного по благоустройству
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Мэр Новосибирска назначил начальника управления по благоустройству общественных пространств; этот пост занял Вадим Полещук.
Замруководителя управления культуры мэрии Новосибирска Вадим Полещук назначен на пост начальника управления по благоустройству общественных пространств. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.
Там уточнили, что соответствующее распоряжение подписал накануне градоначальник Анатолий Локоть. К исполнению обязанностей Вадим Полещук приступил 15 января.
Ранее Полещук работал в городской администрации, где занимался вопросами культуры и искусства.
«В 1992-1998 годах работал мастером цеха Новосибирского завода железобетонных изделий № 1. С 1998 по 2002 годы – инженер-энергетик, начальник хозяйственно-эксплуатационной службы; заместитель начальника Кировского районного управления образования города Новосибирска», – рассказали в мэрии.
Вадим Полещук окончил Новосибирский электротехнический институт с квалификацией «радиоинженер-конструктор-технолог» по специальности «конструирование и технология радиоэлектронных средств».
Напомним, ранее мэрия Новосибирска объявила о проведении народного голосования о судьбе сквера рядом с городским цирком.
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