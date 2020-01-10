«Космические цены» на концерт скрипача Вадима Репина объяснили в Новосибирской филармонии

сегодня 13:56 Поделиться

Фото с сайта Новосибирской филармонии

Новосибирцы пожаловались на высокую стоимость билетов на выступление всемирно известного скрипача Вадима Репина; поклонники творчества музыканта утверждают, что филармония взвинтила цены на посещение концерта из-за высокого спроса.

Претензии новосибирцев, которых удивили неожиданно высокие цены на концерт скрипача Вадима Репина «Па-де-де на пальцах и для пальцев», прокомментировали в филармонии. В учреждении культуры отметили, что стоимость билетов была увеличена «с учётом существующего и прогнозируемого объёма спроса». Ответ за подписью генерального директора Новосибирской филармонии Бейбита Мухамедина имеется в редакции Сиб.фм.

Ранее Сиб.фм рассказывал о недовольстве сибиряков, упрекнувших филармонию в создании искусственного дефицита билетов на мартовский концерт скрипача.

«Билеты поступили в продажу в декабре, потом на какое-то время пропали, а после появились вновь, но уже по другой, гораздо большей, цене», – отметили читатели.

Они уточнили, что некоторые ценители творчества Репина успели даже забронировать места в зале. Однако когда пришли выкупать билеты, узнали, что за вход на концерт придётся заплатить вдвое больше.

Руководство Новосибирской филармонии в ответ за запрос Сиб.фм сообщило, что 20 декабря билеты на концерт «Па-де-де на пальцах и для пальцев», действительно, поступали в продажу по цене 1500, 2500, 3500, 5000, 6500 и 8000 рублей.

«В силу специфики оказания услуг, связанных с личностью артистов-исполнителей, возможны отдельные изменения в содержании планируемых концертно-зрелищных мероприятий, в репертуаре исполняемых музыкальных произведений, в составе исполнителей... Поскольку подобные изменения влекут увеличение расходов, то, к сожалению, иногда это может привести к изменению цен на билеты», – говорится в ответе филармонии.

Какие изменения произошли в связи с готовящимся концертом «Па-де-де на пальцах и для пальцев», в филармонии не уточнили. Однако подтвердили, что пересмотр цен всё же был – ровно через 6 дней после старта продаж. При этом билеты подорожали «с учётом существующего и прогнозируемого объёма спроса, динамики роста спроса и изменения цен на аналогичные мероприятия».

«На дату переоценки было продано уже 294 билета (преимущественно по низкой и средней категории) или 35 % от общего количества билетов», – сказали в филармонии.

Что касается подорожания ранее забронированных билетов, то администрация утверждает, что такая ситуация невозможна, если покупатель соблюдает требования – то есть своевременно выкупает билет.

В филармонии объяснили, что бронь действует 72 часа, и в течение этого времени человек может забрать покупку по оговорённой цене. В случае, если указанный срок вышел, то билеты продаются уже по текущей стоимости.

В то же время читали Сиб.фм настаивают, что вынуждены были отдать большие, чем планировали, деньги, хотя и соблюли все требования.

Отметим, что сейчас к покупке на мартовский концерт скрипача Вадима Репина и его супруги – балерины Светланы Захаровой – доступны билеты по цене от 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, 10 января сообщалось о выступлении скрипача Репина в Новосибирске в рамках Транссибирского арт-фестиваля.