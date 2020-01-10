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В Новосибирском зоопарке рассказали об использовании новогодних ёлок

сегодня 11:53

Фото с сайта Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило

Обитатели Новосибирского зоопарка получили необычный новогодний подарок; предприниматели, которые не смогли реализовать ёлки, передали их на пользу животным.

В конце 2019 года сразу несколько предпринимателей обратились в Новосибирский зоопарк с предложением отдать нераспроданные новогодние ёлки. Часть деревьев привезли в последние дни декабря, другую 1-2 января. Как рассказали в учреждении, они будут использовать хвойные подарки до весны.

По словам методиста научно-информационного отдела зоопарка Анастасии Вишневецкой, в первые дни января сотрудники зоопарка из переданных пихт вместе с посетителями делали букеты, а потом украшали их фруктами и размещали в вольерах у лемуров.

«Выглядело красиво и очень заинтересовало животных. Пихтовые ветки – это и новый запах для лемуров, и тактильные ощущения новые. А тут еще и угощения нанизаны на иголки», – рассказала Анна Вишневецкая.

Она также добавила, что целое дерево пихты было размещено у капуцинов. Для них кусочки фруктов не просто нанизывали на дерево, а заворачивали в бумагу.

Кроме того, в течение новогодних каникул ветви хвойных деревьев размещали в вольерах для животных. Особенный интерес вызывали пихты. Некоторые животные тёрлись об ветки, чтобы нанести запах на шерсть. Любимцам зоопарка белым медведям в вольер также поставили пихты.

В дальнейшем сухие деревья измельчаются, а из полученной щепы отсыпаются участки вольеров, дорожки и газоны.

При этом в Новосибирском зоопарке рассказали о том, что от населения новогодние ёлки они не принимают. Эти деревья могут быть опасными за счёт оставшихся украшений, дождика и мишуры, деталей крепления.

Напомним, 11 и 12 января новосибирцы могли увидеть обедающих тигров и капуцинов.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирский зоопарк
Новосибирск
ёлки
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