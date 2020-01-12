В прорубь с головой: топ-5 мифов о крещенских купаниях

сегодня 05:05 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

19 января православные отмечают Крещение Господне, одним из главных событий которого традиционно считается купание в купели; погружение в освящённую воду многие расценивают как избавление от грехов и болезней.

Очереди к освящённым купелям в ночь на 19 января традиционно выстраиваются огромные — по данным социологов готовность нырнуть в прорубь высказывает каждый 13-й россиянин. Мотив у большинства опрошенных одинаковый — погрузиться в ледяную воду иордани, чтобы вернуться на сушу безгрешным и здоровым. Какие ещё мифы связаны с крещенскими купаниями, — рассказываем в традиционном топ-5.

Миф № 5: если нырять, то в прорубь

Одна из главных традиций Крещения — набирать освящённую воду в храмах и погружаться в прорубь, вода в которой тоже, как считается, обладает целебными свойствами. На самом деле, в процедуре массового купания в купелях много светского и показного. Нередко за желанием нырнуть в иордань стоит лишь желание проверить собственную силу воли и сделать фото на память.

В церкви напоминают: чтобы омыть тело святой водой, не обязательно стоять в очереди к купели. Достаточно взять в церкви емкость с намоленной водой и облиться ею у себя дома.

Миф № 4: окунуться три раза

Считается, что погрузиться в купель нужно три раза подряд — по аналогии с троекратным крещением. По факту же ничего обязательного в этом нет. Равно как и в погружении с головой. Главное — чтобы процедура приносила радость душе и бодрость телу, тогда как арифметические тонкости отходят на второй план.

Миф № 3: чем быстрее, тем лучше

Некоторые ошибочно относятся к погружению в купель как к "вынужденной посадке" и малоприятной процедуре, которую нужно "просто пережить". Следуя по такой схеме, купальщики начинают чересчур торопиться и, едва скинув шубу, бегут к воде.

Это неправильно.

Спасатели МАСС Новосибирска отмечают, что перед заходом в прорубь раздеваться нужно постепенно, сначала снять верхнюю одежду, потом обувь, затем раздеться по пояс и только через несколько минут погружаться в воду. Непосредственно в ледяной воде можно находиться не более одной-двух минут.

Выбравшись из купели, нужно сразу растереться полотенцем, быстро одеться, срочно надеть шапку или платок, и в тёплом помещении попить горячий чай или настой трав.

Миф № 2: погружение в иордань исцеляет

Окунуться в ледяную воду, может, и полезно. Но, как утверждают медики, далеко не каждому. Чтобы купание в проруби в крещенский мороз укрепляло тело и дух, а не провоцировало сосудистый стресс, желательно практиковать моржевание задолго до 19 января.

Важно помнить и о том, что людям, имеющим проблемы со здоровьем, вообще противопоказаны такие экстремальные процедуры. В зоне риска — диабетики, люди с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями, гипертонией, эпилепсией и склонностью к судорогам.

Простывшим и вовсе советуют взять в церкви освящённую воду в бутылке, принести домой, дать ей немного постоять, пока она достигнет комнатной температуры, а затем в ванне окатить себя с головы до ног.

Миф № 1: купание в проруби избавляет от грехов

Многие уверены, что погружение в купель означает автоматическое избавление от всяческих прегрешений. Но это полное заблуждение. Священнослужители не раз отмечали: механическим путём от злодеяний и ошибок не избавиться. Вода, даже ледяная, может отмыть сажу с рук, но не с души. А от грехов избавляют только молитвы, покаяние и праведный образ жизни, — уверяют в церкви.

Напомним, ранее был опубликован список адресов купелей в Новосибирске.