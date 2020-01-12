В России новый премьер-министр

сегодня 20:11 Поделиться

Фото с сайта Государственной Думы России

Государственная Дума утвердила кандидатуру экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, предложенную Владимиром Путиным на пост главы правительства России; он сменит Дмитрия Медведева, ушедшего накануне в отставку.

Депутаты Государственной Думы одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Занять высокий пост руководителю Федеральной налоговой службы предложил президент Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.

За Михаила Мишустина проголосовали 383 депутата, воздержались – 44, против – не было ни одного голоса.

По сообщению сайта Лента.ру, Михаил Мишустин, во время своего выступления перед парламентариями поблагодарил президента России за оказанное доверие.

«Правительству предстоит провести огромную работу, и для этого у нас есть все – планы, ресурсы. Люди должны почувствовать реальное улучшение жизни. Пока этого не происходит», — сказал он во время представления видения своей работы.

Вновь назначенный премьер-министр отметил, что в круг поставленных ему задач входят реализация национальных проектов, развитие оборонно-промышленного комплекса, наращивание экспорта сельхозпродукции и другие.

Как ранее сообщал Сиб.фм, кандидатуру Михаила Мишустина поддержали депутаты фракции «Единая Россия». Также его назначение одобрили депутаты ЛДПР и «Справедливой России». Коммунисты решили его кандидатуру не поддерживать.

Напомним, 15 января, правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.