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«Вернулась беременная»: корову Бусю через суд вызволяли из деревни под Новосибирском

сегодня 16:56

фото с сайта pixabay.com

Судебным приставам пришлось вмешаться в конфликт двух жителей Новосибирской области, которые не могли поделить коров; Буся и Марта вернулись к хозяину по решению суда.

Новосибирец едва не лишился двух коров и бычка: весной 2019 года он отдал скотину в деревню на откорм, а когда осенью приехал за животными, услышал, что «никакой договорённости не было». Мужчине пришлось обращаться в суд. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Следующая встреча хозяина коров с «кормильцем» произошла уже после вынесения решения суда – справедливость оказалась на стороне владельца.

«Когда он приехал забирать чёрно-белую Марту и красно-пёструю Бусю, выяснилось что коровы стельные, то есть вот-вот дадут потомство. Поэтому мужчина принял решение забрать только коров, а бычка оставить в знак благодарности за прекрасные условия содержания его животных», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в январе судебные приставы выдворили из Новосибирска влюблённого алжирца.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
приставы
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