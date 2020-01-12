За кражу двух миллионов условный срок дали бухгалтеру детсада в Новосибирске
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Суд признал бухгалтера детсада «Росинка» виновной; она возместила 1,5 миллиона рублей.
В Новосибирске суд Первомайского района признал виновной в мошенничестве бухгалтера детского сада «Росинка».
На протяжении двух лет – с 2017 по 2019 56-летняя Антонина Дорохова вносила в реестры распределения денежных средств заведомо ложные сведения.
Посредством мошеннической схемы ей удалось похитить более двух миллионов бюджетных средств.
Женщина полностью признала свою вину и возместила городу 1,5 миллиона рублей. Дело было рассмотрено в особом порядке.
Суд признал Дорохову виновной и назначил ей три года лишения свободы условно.
Напомним, в сентябре бухгалтера сельсовета в Новосибирской области приговорили к условному сроку за махинации с зарплатой.
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