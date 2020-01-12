За кражу двух миллионов условный срок дали бухгалтеру детсада в Новосибирске

сегодня 19:59 Поделиться

фото pixabay.com

Суд признал бухгалтера детсада «Росинка» виновной; она возместила 1,5 миллиона рублей.

В Новосибирске суд Первомайского района признал виновной в мошенничестве бухгалтера детского сада «Росинка».

На протяжении двух лет – с 2017 по 2019 56-летняя Антонина Дорохова вносила в реестры распределения денежных средств заведомо ложные сведения.

Посредством мошеннической схемы ей удалось похитить более двух миллионов бюджетных средств.

Женщина полностью признала свою вину и возместила городу 1,5 миллиона рублей. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд признал Дорохову виновной и назначил ей три года лишения свободы условно.

Напомним, в сентябре бухгалтера сельсовета в Новосибирской области приговорили к условному сроку за махинации с зарплатой.