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Задачи на 2020 год поставит мэр Новосибирска

сегодня 20:27

фото со страницы Анатолия Локтя в социальной сети "ВКонтакте"

Завтра в режиме онлайн пройдёт трансляция из мэрии Новосибирска; Анатолий Локоть поставит задачи на 2020 год.

На YouTube-канале «МЭР_И_Я» завтра, 17 января, буде организована прямая трансляция с расширенного аппаратного совещания мэрии Новосибирска. В ходе встречи с представителями мэрии, районных администраций, руководителями предприятий и организаций Анатолий Локоть поставит задачи на 2020 год.

Начало трансляции в 10:00 по местному времени. Смотреть трансляцию можно здесь.

Напомним, в начале декабря мэр Новосибирска побывал в редакции Сиб.фм и ответил на острые вопросы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Мэрия Новосибирска
Локоть Анатолий
мэр
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