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Жительница Новосибирска сломала ногу из-за гололёда

сегодня 08:29

Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"

Сибирячка рассказала об этом в соцсетях; у девушки перелом ноги со смещением.

Девушка сломала ногу на улицах Новосибирска 12 января. Об этом пострадавшая сообщила в сообществе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". Инцидент произошёл на улице Оловозаводской. По словам девушки, причина в плохо почищенной дороге.

"Вот как коммунальщики чистят дороги. Я 12 января возвращалась домой с магазина на улице Оловозаводской, 5, не доходя до подъезда где то два метра подскользнулась, в сугроб упала, и вот результат: перелом стопы со смещением, предстоит операция", — пишет девушка.

Несмотря на травмы, пострадавшая не собирается подавать в суд на коммунальные службы.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

коммунальщики
Новосибирк
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