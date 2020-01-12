Жительница Новосибирска сломала ногу из-за гололёда

сегодня 08:29 Поделиться

Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"

Сибирячка рассказала об этом в соцсетях; у девушки перелом ноги со смещением.

Девушка сломала ногу на улицах Новосибирска 12 января. Об этом пострадавшая сообщила в сообществе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". Инцидент произошёл на улице Оловозаводской. По словам девушки, причина в плохо почищенной дороге.

"Вот как коммунальщики чистят дороги. Я 12 января возвращалась домой с магазина на улице Оловозаводской, 5, не доходя до подъезда где то два метра подскользнулась, в сугроб упала, и вот результат: перелом стопы со смещением, предстоит операция", — пишет девушка.

Несмотря на травмы, пострадавшая не собирается подавать в суд на коммунальные службы.