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Живыми уже не ищут: на Алтае покончил собой подозреваемый в убийстве «Ромео и Джульетты»

сегодня 16:02

фото из архива сиб.фм

Подозреваемый в убийстве двух сбежавших подростков покончил с собой; смертельное ранение он нанёс в отделении полиции.

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух пропавших на Алтае подростков, свёл счёты с жизнью. В туалете отделения полиции, куда его доставили, он нанёс себе смертельную рану. Об этом сообщает Amic.ru со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, оценена роль должностных лиц. В случае, если будет установлена вина сотрудников, по данному факту будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – пояснили в ГУ МВД.

Двое молодых людей – девушка 18 лет и 16-летний юноша, пропали 7 января. Поисковую операцию не прекращают до сих пор, так как ни живыми, ни мёртвыми парочку не нашли.

Накануне исчезновения молодые люди гостили у 48-летнего жителя одного из пригородных садовых товариществ.

Напомним, спасатели продолжают поиски пропавших молодых людей на дороге в Новосибирск.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

поиски пропавших
полиция
Алтайский край
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