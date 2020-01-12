«А мы чем хуже?!» – сибирячки просят выплачивать маткапитал за первого ребёнка задним числом

сегодня 16:40 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Молодых мам Сибири возмутило, что материнский капитал за первого ребёнка предлагают платить с 1 января 2020 года; женщины, уже родившие первенцев, чувствуют себя обделёнными.

С инициативой распространить программу материнского капитала на семьи, ставшие родителями впервые, президент Владимир Путин выступил накануне. По его предложению выплаты должны начать действовать с 1 января 2020 года. Однако такая формулировка возмутила сибирячек, которые уже стали мамами.

«Значит, тем, кто родит в 2020-м году, дадут маткапитал, а тем, кто впервые стал мамой в 2019 — фиг??? Чем мы-то хуже? не понимаю. По-моему, это крайне не справедливо», – написала в комментарии на сайте Сиб.фм Елена Ситникова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Женщина полагает, что действие программы материнского капитала не должно распространяться на определённые промежутки времени.

«Кто-то скажет — хочешь помощи от государства — рожай второго. А если я не хочу второго? Если мне одного достаточно?! Пусть власти, если уж они такие добрые, думают, как обеспечить маткапиталом всех!» – поделилась она мнением.

Новость о том, что материнский капитал в России могут начать выплачивать за рождение первенца, получила большой отклик читателей Сиб.фм. При этом самый популярный вопрос связан с возможностью получения выплат на детей, появившихся на свет до 2020 года.

«Ребёнок родился в апреле 2019, могу ли я получить материнский капитал за первого ребёнка?» – интересуется Мария Ковтунова.

«Здравствуйте, я родила в августе 2019 первенца, могу ли я расчитывать на маткапитал», – пишет Елизавета Матюнина.

«Добрый день! Наш первенец родился 21.12.2018 можем ли мы расчитывать на материнский капитал? Ответе пожалуйста!» – беспокоится Ирина Капустина.

Также читателей интересует вопрос про первенца, родившегося в декабре 2019 года.

«Очень обидно конечно за тех у кого первенец родился в декабре 2019 года.

Мы так же и на ипотеку решились в октябре 2019 г., мужу зарплату на заводе не доплачивают, материальное положение совершенно нестабильное.Почему эта льгота не распространяется на тех кто родился в декабре в 2019? Нам очень бы это помогло с погашением долга за ипотеку!» – пишет Марина Барышева.

Другой блок вопросов читателей Сиб.фм связан с анонсированным президентом увеличением размера маткапитала на 150 тысяч рублей при рождении второго и последующего детей.

«А если второй ребёнок рожден в 2018 году, и мат.кап ещё не использован, рассчитывать ли нам на эту прибавку в 150 тр или для вторых детей рожденных до 2020 года это нововведение не действует?» – спрашивает Татьяна Колесова.

То же самое волнует и Анастасию Герасимову.

«Скажите пожалуйста,если второй ребенок родился в 2017 году ,мат.капитал не использован на 453 т.р имеет ли право на 150.000 руб или же это только для рождённых в 2020 году?» – написала она.

Как прокомментировали Сиб.фм в региональном отделении Пенсионного фонда России, дать компетентные ответы на поставленные вопросы пока невозможно, поскольку официальных документов по озвученным Владимиром Путиным инициативам не поступало.

«В то же время мы готовы консультировать граждан в рамках действующего и актуального на сегодняшний день законодательства. Оно, напомним, предусматривает выплату семейного капитала при рождении второго и последующего детей. Сейчас эта сумма составляет 466 617 рублей», – сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что интересующие вопросы новосибирцы могут задать оператору колл-центра по номеру 229-19-49.

Распространить действие программы маткапитала на семьи с первым ребёнком президент Владимир Путин предложил 15 января по время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребёнка», – сказал глава государства.

Одновременно он предложил увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка.

«Таким образом общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться», – пообещал президент.

Семьи, в которых на 1 января 2020 года уже есть один ребёнок, после рождения второго малыша будут получать материнский капитал уже в новом, увеличенном размере – то есть в сумме 616 617 рублей.

Напомним, в январе президент предложил обеспечить бесплатными горячими обедами всех школьников младших классов.