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Академгородок случайно "отделили" от Новосибирска

сегодня 17:30

Фото из группы концертного агентства "SIBIR PROMO GROUP" в социальной сети "ВКонтакте"

Посты с предложением выиграть билеты на концерт музыканта Вячеслава Бутусова появились в сети; судя по публикации, артист посетит три города, среди которых не назван Новосибирск, зато указан Академгородок.

Три сибирских города посетит с концертами легендарный капитан NAUTILUS POMPILIUS — Вячеслав Бутусов в апреле. Судя по рекламному постеру, он выступит в столице Забайкалья — Чите, Академгородке и в Красноярске. Скриношот изображения в редакцию Сиб.фм прислал читатель Сергей Бурцев.

"Довольно странно, что вместо Новосибирска на постере указан Академгородок. Может, организаторы концерта знают больше, чем мы? И у Сибири уже новая столица?", — поинтересовался мужчина.

Корреспондент Сиб.фм связался с организаторами выступления — концертным агентством "SIBIR PROMO GROUP". Там уточнили, что Академгородок в качестве самостоятельного населённого пункта был указан случайно.

"Хотя по сути это самостоятельная часть города", — уточнили в агентстве. Там также добавили, что Вячеслав Бутусов, скорее всего, выступит в ДКЖ или Доме учёных.

Отметим, что в другом постере, размещённом в официальной группе концертного агентства, местом выступления Вячеслава Бутусова и команды назван Новосибирск, в то время как наименование "Академгородок" прописано в скобках.

Напомним, в январе новосибирцы возмутились космическими ценами на концерт всемирно известного скрипача Вадима Репина.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Новосибирск
Академгородок
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