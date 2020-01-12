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Через чёрный ход: проктолог из Новосибирска украла полтора миллиона рублей

сегодня 12:12

Фото прокуратуры НСО

Заведующая колопроктологическим отделением лечила более 200 несуществующих пациентов; врач нанесла больнице ущерб в 1,5 миллиона рублей.

Врач из Новосибирска пойдёт под суд за хищение полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 17 января. В преступлении подозревают заведующую колопроктологическим отделением Городской клинической больницы № 2.

По версии следствия, врач с января по сентябрь 2019 года подала сведения о более чем 200 пациентах, которые на самом деле на учёте не состояли. За оказанные услуги фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области перечислил больнице 1,5 млн рублей. Часть полученных денег пошли заведующей на личный счёт в качестве премии за работу.

Прокуратура Новосибирской области провела проверку и передала материалы следствию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Служебный подлог». Расследование дела продолжается.

Напомним, в конце декабря прошлого года семья из Новосибирска пожаловалась на мошенничество в магазине бытовой техники.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

прокуратура
мошенничество
СКР
Новосибирск
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