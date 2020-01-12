Губернатор Травников назвал объекты, претендующие на финансирование из Фонда национального благосостояния

сегодня 14:56 Поделиться

Фото Сиб.фм

Средства Фонда национального благосостояния (ФНС) направят на инфраструктурные объекты высокой степени готовности; среди них – Восточный обход Новосибирска.

Ряд инфраструктурных и социальных проектов, реализуемых в Новосибирской области, могут получить финансовую поддержку из ФНС. Об этом губернатор региона Андрей Травников заявил сегодня, 17 января, во время встречи с журналистами.

Среди объектов, которые будут реализовываться с привлечением средств Фонда, – проекты высокой степени готовности.

«Речь идёт о Восточном обходе Новосибирска, Юго-Западном транзите, который должен проходить через Бугринский мост, объектах транспортной инфраструктуры в направлении Академгородка», – сказал глава Новосибирской области.

По словам губернатора, средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены не только на инфраструктурные проекты. В числе приоритетов и социальные направления, в том числе объекты сферы здравоохранения.

«В этом же списке и такой крупный проект федерального уровня, как Академгородок 2.0», – добавил Травников.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя расходование средств ФНБ, отметил, что «разбрасываться деньгами власти не будут».

«Они пойдут скорее на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей», – отмечал глава государства.

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось, что власти Новосибирской области намерены добиваться федерального финансирования для строительства станции метро «Спортивная».