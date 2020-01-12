Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Губернатор Травников назвал объекты, претендующие на финансирование из Фонда национального благосостояния

сегодня 14:56

Фото Сиб.фм

Средства Фонда национального благосостояния (ФНС) направят на инфраструктурные объекты высокой степени готовности; среди них – Восточный обход Новосибирска.

Ряд инфраструктурных и социальных проектов, реализуемых в Новосибирской области, могут получить финансовую поддержку из ФНС. Об этом губернатор региона Андрей Травников заявил сегодня, 17 января, во время встречи с журналистами.

Среди объектов, которые будут реализовываться с привлечением средств Фонда, – проекты высокой степени готовности.

«Речь идёт о Восточном обходе Новосибирска, Юго-Западном транзите, который должен проходить через Бугринский мост, объектах транспортной инфраструктуры в направлении Академгородка», – сказал глава Новосибирской области.

По словам губернатора, средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены не только на инфраструктурные проекты. В числе приоритетов и социальные направления, в том числе объекты сферы здравоохранения.

«В этом же списке и такой крупный проект федерального уровня, как Академгородок 2.0», – добавил Травников.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя расходование средств ФНБ, отметил, что «разбрасываться деньгами власти не будут».

«Они пойдут скорее на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей», – отмечал глава государства.

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось, что власти Новосибирской области намерены добиваться федерального финансирования для строительства станции метро «Спортивная».

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Травников Андрей
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

142679
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
60439
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
53140
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
34722
Новосибирские караси поехали покорять Китай
33567
Жителей Новосибирска напугал хлопок на ТЭЦ-2
33275
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32280
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм