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«Имей уважение»: художницу из Новосибирска возмутили проделки граффитиста-вандала

сегодня 08:29

Фото и видео Марины Ягоды

Большое граффити возникло на стене дома в октябре 2019 года; неизвестный уличный хулиган «пометил» картину надписью.

Известная стрит-арт художница Марина Ягода высказалась по поводу того, что кто-то испортил её картину и сделал надпись на «Хранительнице Сибири». Обращение девушки к «хулигану» появилась на её официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мне искренне не нравится, когда начинают делить художников на "хороших", которые рисуют понятные картинки, и "хулиганов" с каракулями. Но концепцией тут и не пахнет. К этому фасаду я отношусь очень трепетно. И по-человечески неприятно и грустно. Мне не нравится, когда появляются работы на памятниках архитектуры, религиозных зданиях, поверх других хороших работ», — пишет художница.

Пользователи сети поддержали Марину:

«Обидно, когда портят такую красоту!» — пишут люди в комментариях под записью.

Напомним, в октябре картина «Купеческая дочь» от известной художницы появилась на фасаде здания в Новосибирске.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

граффити
Новосибирск
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