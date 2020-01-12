Как новосибирцам получить налоговый вычет за приобретённое жильё

сегодня 10:04 Поделиться

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Если в прошлом году вы купили квартиру или дом, сейчас можно оформить налоговый вычет; Сиб.фм разбирался, как это сделать правильно.

Обладатели нового жилья могут рассчитывать на получение части стоимости – её размер составляет 13 %. Другими словами, государство возвращает уплаченный работодателем налог на доходы физических лиц.

Налоговый вычет можно получить двумя способами. Первый – уплаченный НДФЛ за 3 предыдущих года. То есть в 2020 году можно возвратить ранее уплаченный НДФЛ за 2017, 2018 и 2019 годы. Второй способ – написать заявление, и работодатель не будет перечислять НДФЛ.

Нужно помнить, что получить налоговый вычет можно с суммы 2 миллиона рублей – при этом государство вернёт всего 260 тысяч рублей. Если вы решите оформить налоговый вычет по первому варианту, то после подачи декларации по форме 3-НДФЛ налоговые органы в течение трёх месяцев будут проверять достоверность поданной декларации. Ещё один месяц отводится на перечисление средств. По второму способу работодатель не будет уплачивать НДФЛ до тех пор, пока не будет возмещена сумма налогового вычета.

При этом супруги, купившие жильё, могут рассчитывать на возврат с суммы в 4 миллиона рублей. Кроме того, если жильё было приобретено по ипотеке, покупатели могут рассчитывать на налоговый вычет на 13 % от суммы процентов по кредиту.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо собрать пакет документов, который включает в себя выписку из ЕГРП, кассовые чеки или договор, доказывающие факт оплаты. Супругам также необходимо предоставить копию свидетельства о браке.

Более точную информацию можно получить в налоговых органах по месту жительства.

Напомним, 16 декабря стало известно, что в Новосибирской области введён налог для самозанятых.