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"Коробку жалко!": новосибирец на легковушке поднял многотонную фуру в горку

сегодня 01:08

Фото АСТ-54

Водитель из Новосибирска решил помочь застрявшей фуре; он пожертвовал состоянием автомобиля ради избавления от пробки.

Житель Новосибирска отбуксировал фуру на легковом автомобиле Honda Torneo накануне вечером, 16 января. Об этом сообщил подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". Очевидцы сняли на видео смелого водителя.

По словам очевидцев, водитель фуры из-за сильного снегопада забуксовал при подъёме в горку и создал тем самым затор на дороге. Тогда ему на помощь пришёл отзывчивый сибиряк. Комментаторы в соцсетях считают, что водитель седана мог повредить коробку передач.

"Что после этого будет с АКПП?";

"Ничего себе! Я бы не решилась! Коробку жалко";

"Продам коробку на Torneo", — пишут новосибирцы.

Автор поста отмечает, что своим поступком сибиряк сэкономил много времени другим водителям, так как из-за фуры могла образоваться серьёзная пробка.

Напомним, накануне два человека пострадали в ДТП в Новосибирске.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

пробки
Новосибирск
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