Крещение в Новосибирске не обойдётся без мороза
фото со страницы "Березняки без формата" в соцсети "ВКонтакте"
Синоптики пообещали понижение температуры; в крещенскую купель лучше нырять днём.
Жителей Новосибирской области синоптики предупредили о существенном понижении температуры в день празднования Крещения Господня.
Падать столбик термометра начнёт уже завтра. В ночные часы в субботу и воскресенье ожидаете понижение температуры до – 17 градусов Цельсия. Днём будет теплее – до – 5 градусов.
Специалисты рекомендуют желающим совершить омовение в крещенских купелях, выбирать для этого дневные часы, когда на улице будет не так холодно, как ночью.
Напомним, МЧС опубликовало полный список купелей в Новосибирской области.
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