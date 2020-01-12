Крещение в Новосибирске не обойдётся без мороза

сегодня 18:41 Поделиться

фото со страницы "Березняки без формата" в соцсети "ВКонтакте"

Синоптики пообещали понижение температуры; в крещенскую купель лучше нырять днём.

Жителей Новосибирской области синоптики предупредили о существенном понижении температуры в день празднования Крещения Господня.

Падать столбик термометра начнёт уже завтра. В ночные часы в субботу и воскресенье ожидаете понижение температуры до – 17 градусов Цельсия. Днём будет теплее – до – 5 градусов.

Специалисты рекомендуют желающим совершить омовение в крещенских купелях, выбирать для этого дневные часы, когда на улице будет не так холодно, как ночью.

Напомним, МЧС опубликовало полный список купелей в Новосибирской области.