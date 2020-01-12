«Лежала без сознания в клетке»: охотник из Карасука рассказал подробности поиска пропавшей Алёны Касталановой

сегодня 10:53 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Девочку нашли за решёткой в подвале общежития; на её след помогла выйти охотничья собака Ветка.

Пропавшую 10-летнюю Алёну Касталанову из Карасука Новосибирской области нашли за решёткой в подвале общежития в ночь на 17 января. Об этом Сиб.фм рассказал местный охотник Алексей Рассолов – его собака по кличке Ветка вышла на след пропавшей, когда жители совсем отчаялись. По его словам, девочку в том месте искала полиция, однако не нашла.

«Я подключился к поискам только вчера вечером. Друг знал, что у меня есть охотничья собака, и попросил помочь. Конечно, я согласился. Нам ещё не успели подвезти вещи девочки, чтобы собака смогла по запаху найти след, но у неё как-то получилось и без них. Видимо, материнский инстинкт сработал! Она сама побежала к подвалу и дала знать, что там кто-то есть», – вспоминает Алексей.

Далее Алексей спустился в подвал, чтобы проверить, что нашла собака. Ведь днём в том же самом месте побывали сотрудники полиции. Тогда никаких следов Алёны в подвале не нашли.

«Там была отогнута арматура. Сама девочка лежала в клетке какой-то без сознания. Видимо, она туда пролезла сама как-то. Хотя до меня там был полицейский, который тоже смог пролезть через решётку. Никого там тогда не нашли – может, её там не было, а может быть, плохо искали», – продолжает Рассолов.

Алёну сразу передали бригаде скорой помощи, которая оперативно прибыла на место. Сейчас она в реанимации с обморожением стоп первой степени и обезвоживанием, но уже в сознании.

В повседневной жизни Алексей занимается охотой. Он опытный ходок в лес за дичью – недавно добыл зайца.

«На самом деле я с детства охочусь. Хожу в леса в нашей области – недавно вот зайца поймал. За границу области выезжать, к сожалению, не могу – моя западно-сибирская лайка без родословной», – говорит мужчина.

Поиски пропавшей десятилетней Алёны Касталановой объединили жителей Карасука. Ради спасения девочки добровольцы создали общий чат в мессенджере Telegram. В нём они координировали свои действия во время самостоятельной поисково-спасательной операции. Сейчас в группе почти 1300 человек.

Напомним, Алёну Касталанову нашли в подвале общежития без сознания поздней ночью 17 января.