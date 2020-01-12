«Максим», «люблю» и «солнышко»: названы самые популярные интернет-пароли в России
фото с сайта pixabay.com
Специалисты по кибербезопасности изучили, какие пароли чаще всего выбирают россияне; выяснилось, что с фантазией у пользователей не очень.
Пароли, представляющие собой сочетания клавиш «123456» и qwerty стали самыми популярными в 2019 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock, специализирующуюся на кибербезопасности.
Исследователи изучили около пяти миллиардов логинов и паролей, которые по тем или иным причинам попали в открытый доступ.
Что касается самых распространённых паролей в России, то в список попали такие сочетания, как «пароль», «йцукен», «я», «любовь» и «привет».
«В десятку также вошли "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко"», – отмечает издание «Известия».
Специалисты компании DeviceLock уточнили, что опасность использования простых паролей заключается в том, что они зачастую открывают доступ сразу к нескольким сервисам – почте, соцсетям, банковским приложениям.
Напомним, 15 января президент России Владимир Путин анонсировал создание доступного интернета с бесплатным трафиком.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают